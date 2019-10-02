كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي يهدد بمواصلة تقليص التزامات إيران النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، باستمرار خفض الالتزامات النووية، حتى الوصول للنتائج المرغوبة.

ونقل الموقع الرسمي للمرشد قوله، خلال لقائه مع قادة الحرس الثوري: "سوف نستمر في تخفيض الالتزامات".

النتائج المطلوبة

وأضاف: "المسؤولية على وكالة الطاقة الذرية ويجب عليهم تنفيذ التخفيض، بطريقة دقيقة وكاملة وشاملة، وكذلك الاستمرار حتى نصل للنتائج المطلوبة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

انسحاب الولايات المتحدة

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

إدخال تغييرات محدودة على الاتفاق النووي

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن بدوره الثلاثاء، أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران. وأضاف روحاني لوسائل إعلام في نيويورك: "سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".

تشديد العقوبات

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان أكد الثلاثاء أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومتوعداً إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها. وقال ترمب: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة".

واستطرد قائلاً: النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير أميركا.. وحان الوقت لكي يخطو قادة إيران خطوة إلى الأمام.

كما شدد على أن العقوبات على إيران لن ترفع، بل "سيتم تشديدها مادامت تواصل سلوكها العدواني".

انتهاك الاتفاق النووي

واصلت إيران انتهاك الاتفاق النووي الذي وقعت عليه مع 5 دول كبرى عام 2015 والذي يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

ودائما ما تعلن إيران أنها لن تلتزم بمجموعة من المعايير التي تم الاتفاق عليها وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعيها لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران.