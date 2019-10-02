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عادت المغنية، سكينة الشيكاوي، خريجة برنامج “ستار أكاديمي”، إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، مستبدلة اسمها باسم فني في خطوة انطلاقة جديدة.
الشيكاوي فاجأت جمهورها، أخيرا، بقرار تغيير اسمها، واختارت بدله لقب “ريماس المغربية”، موضحة ذلك في تدوينة على حسابها الخاص في “أنستغرام: “قررت تغيير اسمي ونحط اسم فني بعيد على اسمي الشخصي، وكان اختياري للاسم هو ريماس المغربية اللي كيعني الريماس: ماء الألماس وأكيد المغربية جنسيتي اللي كنفتاخر بيها “.
ولجأت ريماس كما سمت نفسها إلى تغيير “اللوك” الخاص بها كذلك، إذ غيرت لون شعرها إلى أشقر فاتح.
يذكر أن سكينة الشكاوي غابت عن الأضواء لفترة طويلة، بعدما لم تفلح في تحقيق انطلاقة قوية عقب عودتها من برنامج “ستار أكاديمي” عكس إيهاب أمير، الذي شارك معها في النسخة نفسها من البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر مغربية خريجة “ستار أكاديمي” تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب.. غيرت اسمها !- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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