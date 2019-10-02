دوري أبطال أروبا.. ريال مدريد يراقب حكيم زياش في “عش الخفافيش”

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، لمختلف ملاعب أوروبا، التي ستكون مسرحا لعدد من المباريات القوية والمثيرة، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أقوى دوريات العالم على مستوى الأندية، كما أن الأنظار ستتوجه أيضا لمجموعة من النجوم المغاربة، الذين سيدافعون عن حظوظ فرقهم، وسيبحثون عن التوهج بين عمالقة الكرة الأوروبية.

أبرز هذه المواعيد، والتي تهم عشاق الأسود المحترفين في أروبا، تلك التي ستجمع بين أجاكس أمستردام الهولندي بميدان فالنسيا الإسباني “عش الخفافيش”، حيث سيكون الاهتمام مركزا بدرجة كبيرة على نجم المنتخب المغربي حكيم زياش، بالإضافة إلى المشاركة المرتقبة لنصير المزراوي، العائد من الإصابة.

وحسب مصادر صحفية إسبانية، فإن النجم المغربي، سيكون تحت المجهر، بـ”عش الخفافيش”، عندما يواجه فريق فالنسيا، إذ سيكون بالملعب مسؤولين من نادي ريال مدريد، من أجل متابعة مجموعة من الأسماء التي يرشح أن تلتحق بلفريقن في الانتقلات القادمة.

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وأكدت نفس المصادر، أن النادي الملكي سيتابع 4 لأاعبين من الفريق الهولندي، يوتعلق الأمر بكل من حكيم زياش، البرازيلي دافيدي نيريز، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والمكسيكي إدسون ألفاريز، والذين بصموا على أداء رائع مع فريق العاصمة الهولندي، منذ بداية هذا الموسم.