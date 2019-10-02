توصل بتصاريح ثلاثة لاعبين.. فريق الرجاء يتجه اليوم إلى فلسطين

تتجه بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك لمواجهة هلال القدس الفلسطيني، غدا الخميس، برسم إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأعلن الفريق الأخضر، توصله بتصاريح ثلاثة لاعبين لدخول فلسطين، بعدما تعذر عليه ذلك أمس الثلاثاء، مما فرض على بعثة النادي البيضاوي، البقاء في الأردن.

وتوصل الرجاء، الذي أعلن أيضا، أن رحلته في اتجاه الأراضي الفلسطينية، ستنطلق اليوم، بداية من الساعة الثانية، بالتوقيت الأردني، توصل بتصاريح الثلاثي، عمر بوطيب، وعبد الرزاق غازوت، وحميد أحداد.

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وكانت بعثة بطل السوبر الإفريقي، حلت صباح أمس، بالأردن، التي قرر مسؤولو الفريق الأخضر المبيت فيها، علما أن البعثة كان مقررا أن تصل فلسطين اليوم نفسه، غير أن عدم توصل بعض لاعبي الفريق بتصاريح الدخول للأراضي الفلسطينية حال دون ذلك.

وتقام المواجهة، على أرضية ملعب فيصل الحسيني، مع العلم أن الرجاء حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، من توقيع عميد الفريق محسن متولي.