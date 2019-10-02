بعد تجربة زواج “فاشلة” مع أجنبي.. شروق الشلواطي: سأرتبط بمغربي

قالت ملكة الجمال المغربية شروق الشلواطي، أخيرا، إنها نادمة على عدم ارتباطها بشخص مغربي عوض أجنبي، وتعني بذلك طليقها العراقي الجنسية.

وردت الشلواطي، في بث مباشر على حسابها في “أنستغرام”، على سؤال معجبة حول الموضوع، أنها نادمة شديد الندم بسبب عدم ارتباطها برجل مغربي، واعتبرت نفسها “غبية”، لأنها لم تقم بذلك.

وأضافت الشلواطي أنها ترغب في الزواج برجل مغربي مستقبلا، بعد انفصالها عن زوجها، مصطفى.

ودخلت الشلواطي وطليقها في نقاش حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمته بتعنيفها في فترة زواجهما، بينما نفى هو ذلك.