تعرض لحادثة سير.. استخراج جثة الضحية وإخضاعها للتشريح الطبي- التفاصيل

أعطى الوكيل العام للملك في استئنافية بني ملال، تعليماته، أمس الاثنين، باستخراج جثة رجل من مكان دفنه بعد مصرعه جراء حادث سير.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن استخراج الجثة، جاء بناء على طلب من أسرة الهالك، الذي توفي يوم 17 شتنبر الماضي، وذلك بعدما انتابتها شكوك حول إمكانية مقتله من طرف أحد الأشخاص، وافتعال هذه الحادثة لتضليل العدالة.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة استجابت لطلب العائلة، وأصدرت أمرا باستخراج الجثة، وإعادة تشريحها في مركز التشريحات الطبية في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وشهدت مقبرة أفورار، نواحي بني ملال حضور ممثل كل من النيابة العامة، والدرك الملكي، والسلطات المحلية، والإسعاف، وطبيب في المركز الصحي، وعائلة الهالك، إذ استخرجت جثته، ونقلت إلى مستودع الأموات من أجل إعادة تشريحها لوضع حد لكل الشائعات، وللوقوف على حقيقة الوفاة هل هي حادثة أم فعل مدبر.