طارق البخاري يشرح طبيعة خلافه مع حبيركو

أوضح الممثل طارق البخاري، أخيرا، أن الخلاف، الذي كان قد نشب بينه والممثلة صفاء حبيركو، هو نتيجة سوء فهم، وأنه لم يكن يقصد التنقيص منها، عندما وصفها بالمبتدئة.

وصرح البخاري، خلال حلوله ضيفا على برنامج “هاشتاغ بيناتنا”، الذي يبث على قناة “ميدي 1تي في”، أن حبيركو لم تتقبل الشهادة، التي أدلى بها في حقها، في إشارة إلى أنه قصد أنها وافدة جديدة على ميدان التمثيل.

وأضاف البخاري، الذي شارك رفقة حبيركو في مسلسل وعدي:”صفاء كانت بحال بنتي ويمكن وقع سوء تفاهم بيناتنا وبعض الناس زادوا حرضوها”.

وعبرت حبيركو، سابقا، أنها لم تتقبل شهادة الفنان طارق البخاري عنها عند حلولها ضيفة على إحدى البرامج الإذاعية وقالت: “الشهادة ديالو ما كنعتزش بيها، أنا معروفة كنحتارم كل فنان ولكن سلوك طارق البخاري مكانش في المستوى للأسف”.