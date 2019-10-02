شرفات أفيلال: وأخيرا يغلق قوس تحالف كانت بوادره الأولى غير مطمئنة

عقب إعلان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن قراره بعدم الاستمرار في الحكومة الحالية، علقت شرفات أفيلال، القيادية في الحزب على ما اعتبرته “إغلاق قوس”.

وقالت الوزيرة السابقة، في حسابها الشخصي في فايسبوك، “وأخيرا يغلق قوس تحالف كانت بوادره الأولى غير مطمئنة”.

وكان المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، قال إنه “بعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة، طوال الأسابيع الأخيرة، في إطار من الجدية والاتزان، والمسؤولية، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية”.

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واعتبر المكتب السياسي أن الوضع “سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام، التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل”.

وأعلن المكتب السياسي أنه “اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل من أي موقع كان، حزبا وطنيا، وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية”.

كما أعلن المكتب ذاته، أنه سيوجه الدعوة إلى انعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، بعد غد الجمعة، قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.