الـUMT ترد على مكتب المطارات: الإضراب نجحَ بنسبة 99%.. والمكتب تسبب في اضطرابات

بعدمَا أعلن المكتب الوطني للمطارات أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لنشاط شحن، وفرز، وإنزال الأمتعة، وتسليمها على مستوى مطار محمد الخامس الدولي في الدارالبيضاء إزاء الإضراب، الذي شهده مطار محمد الخامس، أمس الثلاثاء، من طرف عمال الخدمات الأرضية، خرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لتؤكد أن إضرابها نجحَ بنسبة 99 في المائة.

وقال بلاغ لنقابة موخاريق إنّ عمال المناولة، بعد استنفاذهم لكل أساليب الحوار، وأمام إخلال الإدارات المتدخلة في مطار محمد الخامس بالتزاماتها، وتماديها في الإجراءات التعسفية، خاضَ عمال، وعاملات الخدمات الأرضية في مطار محمد الخامس إضرابا ناجحا لمدة 24 ساعة.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الإضراب، الذي انخرط فيه أزيد من 1000 عامل، وعاملة، حقق نسبة نجاح تفوق 99 في المائة، وقالت النقابة، إنّ الإدارة حاولت “بإجراءات يائسة” لتكسيره عن طريق إقحام أشخاص، قال بلاغ النقابة إنهم “غرباء لا علاقة لهم بمجالات وطبيعة العمل بهذا المرفق الحيوي”، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الخدمات، وأدى إلى اضطراب في الحركة داخل المطار.

ومن جهته، خرج المكتب الوطني للمطارات، عقب هذه الخطوة، وأكد عدم تأثير هذا الإضراب، الذي دخل فيه العمال في السير العادي لمطار محمد الخامس، وأشار إلى أن “الشركة، التي ينتمي إليها هؤلاء العمال قامت بمعيّة المكتب الوطني للمطارات، وبمؤازرة مختلف الشركاء العموميين، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لنشاط شحن، وفرز، وإنزال الأمتعة، وتسليمها”.

ولفت المكتب الوطني للمطارات الانتباه إلى أنه “ليس هناك أي تأثير في عمليات الاستغلال المطاري، واستقبال المسافرين، ومعالجة أمتعتهم”، وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه تم اتخاذ هذه التدابير، بعد إعلان المستخدمين العاملين في مجال مناولة الأمتعة، التابعين لشركة “GPI” المقاولة المتعاقدة مع “RAM HANDLING” إضرابا في مطار محمد الخامس الدولي لمدة 24 ساعة، ابتداء من الساعة السادسة صباحا، من يوم أمس.