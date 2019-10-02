اعتقال 4 مشتبهين بالتسبب بمصرع عامل من إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 مشتبهين بالتسبب بمصرع الشاب علي دراوشة (22 عامًا) من قرية إكسال خلال عمله نتيجة الإهمال في حادث عمل وقع في مدينة عسقلان، جنوبي البلاد، أمس الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنه خلال التحقيقات على خلفية حادث العمل الذي وقع يوم أمس في عسقلان، والذي راح ضحيّته الشاب علي دراوشة من إكسال، تمّ اعتقال أربعة مشتبهين بينهم مدير الورشة، مفتش، وعامل والمُدير المُباشر للعمل، وذلك بعد أن قدّموا إفاداتهم أمام الشرطة.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، في تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية التّسبب بوفاة الشاب بالإهمال.