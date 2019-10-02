"أيام فلسطين السينمائية" يفتتح دورته السادسة بفيلم لإيليا سليمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبدأ "فيلم لاب - فلسطين"، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" في قصر رام الله الثقافي، وذلك في تمام الساعة مساء.

وتنطلق أولى فعاليات المهرجان بفيلم "إن شئت كما في السماء"، المرشح لجائزة الأوسكار العالمية، وبحضور مخرجه الفلسطيني العالمي، إيليا سليمان، يث يعتبر عرض الفيلم هذا بمثابة العرض الأول له في العالم العربي وفلسطين بعد أن رشحته وزارة الثقافة لتمثيل دولة فلسطين رسميًا عن فئة الفيلم الأجنبي لجوائز "الأوسكار" في دورتها الثانية والتسعين للعام 2020.

وكان الفيلم قد عُرض ونافس على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان "كان" السينمائي في أيار\ مايو الماضي، حيث حاز على تنويه خاص من لجنة التحكيم، كما حاز على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في المهرجان.

ويُنظم المهرجان بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية رام الله، وبمشاركة أكثر من 60 فيلـما دوليًا عربيًا ومحليًا، يشمل أفلامًا طويلة (روائية ووثائقية) وأفلامًا قصيرة وأفلامًا متحركة للأطفال قدّمت جميعها من دول عدة عربية وأجنبية تشمل المغرب، تونس، إيران، كوسوفو، البانيا، افغانستان، الدنمارك، ليبيا، الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، لبنان وفلسطين.

وتشمل دورة المهرجان هذا العام أيضًا برنامج خاص بعنوان "الجيل القادم Next Generation" والذي يسلط الضوء على أفلام للأطفال والعائلة، حيث سيتم افتتاح هذا البرنامج في الثالث من تشرين الأول\ أكتوبر الجاري، وقد قامت مؤسسة فيلم لاب بشراء حقوق فيلم "المغامر طوبي" كما وقامت بدبلجته إلى اللغة العربية في خطوة هي الأولى من نوعها في فلسطين والتي يتم من خلالها دبلجة فيلم للعربية ليتسنى إلى الجمهور الأطفال واليافع مشاهدته. هذا إلى جانب مجموعة من الأفلام القصيرة والأفلام المتحركة للأطفال، تشمل أفلامًا قام بإنتاجها الأطفال انفسهم على مدار العام وبتدريب وإرشاد مؤسسة "فيلم لاب".

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وينظم المهرجان أيضًا وللسنة الثالثة على التوالي "ملتقى صناع السينما" والذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الجمعة الرابع من تشرين الأول \ أكتوبر ولغاية يوم الأحد، السادس من تشرين الأول \ أكتوبر في مؤسسة "عبد المحسن القطان"، المبنى الجديد الكائن في حي الطيرة في مدينة رام الله وفي السادس من تشرين الأول\ أكتوبر في "دار جاسر" في مدينة بيت لحم.

ويشارك فيه اكثر من 50 ضيفًا\ة من الناشطين\ات في القطاع السينمائي الدولي والعربي والرائدين\ ات في المهرجانات السينمائية الدولية والعربية للمشاركة في الملتقى. كما وتنظم وللسنة الرابعة على التوالي مسابقة "طائر الشمس الفلسطيني" والتي خصصت لأفلام فلسطينية أو أفلام صنعت عن فلسطين. حيث تقدم هذا العام أكثر من 40 فيلمًا، تم اختيار 18 منهم للمشاركة بالمسابقة يشمل 9 أفلام عن فئة الفيلم الوثائقي الطويل، و 9 أفلام عن فئة الفيلم القصير. فيما تقدم 12 مشروع لمسابقة الإنتاج. كما وتم تشكيل ثلاثة لجان تحكيم مختصّة مكونة من سينمائيين\ات ومختصين\ات محليين\ات ودوليين\ات وعرب، لاختيار الأفلام الفائزة بالمسابقة والتي ستعلن عن الفائزين\ات بجائزة طائر الفلسطيني في حفل الختام يوم 9 تشرين أول\ أكتوبر في قصر رام الله الثقافي.

والى جانب البرنامج العام، ولأول مرة منذ انطلاقته، بادرت المؤسسة القائمة على المهرجان بتنظيم برنامج موازي للبرنامج العام تحت شعار "لا يعني لا – No Means No" والذي سيسلط الضوء على صورة المرأة في السينما والعنف الممارس ضدها في المجتمع، كون هذا النوع من العنف يعتبر أحد أكثر أنواع التمييز شيوعًا وأشدها تطرفًا، ويتخذ أبعادًا سائدة وأشكالًا لا حصر لها. إذ سيتم تناول هذا الموضوع والخوض به من خلال عرض أفلام تتناول هذا الموضوع بشكل خاص إلى جانب تنظيم ندوات ومحاضرات مختصة عن صورة المرأة في السينما العربية ومدى مسؤولية صانعات الأفلام بتسليط الضوء على حقوق المرأة، وموضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في أعمالهن، ولرفع الوعي ومكافحة التحرش الجنسي والصورة النمطية عن المرأة والعنف المبني على النوع الاجتماعي باعتباره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة في بيان إن فعاليات المهرجان "ستنطلق في ستة مدن فلسطينية تشمل العاصمة القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وغزة كما وستنطلق في الداخل الفلسطيني في مدينة الناصرة. حيث ستقام الفعاليات والعروض في مدينة القدس في المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) والمركز الثقافي الفرنسي ومركز السرايا لخدمة المجتمع في البلدة القديمة. وفي رام الله في كل من قصر رام الله ثقافي، وفي المسرح البلدي/ دار بلدية رام الله، ومؤسسة عبد المحسن في حي الطيرة ومسرح وسينماتيك القصبة. وفي مدينة نابلس في مؤسسة مشروع الأمل "Project Hope" واسكدار للثقافة والفنون. وفي بيت لحم في كلية دار الكلمة ودار جاسر ومجموعة باور "Power Group". أما في قطاع غزة فسيقام المهرجان في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمركز الثقافي الفرنسي وفي مدينة الناصرة في مؤسسة سينمانا"..

ينظم مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية رام الله، وبدعم كل من "البيت الدنماركي" في فلسطين، منظمة دعم الإعلام الدولية (IMS)، ومؤسسة "التعاون" و"الممثلية السويسرية " في رام الله والقنصلية الفرنسية العامة في القدس وبرعاية كل من "جوال" وشركة "غرغور" التجارية وبنك الاتحاد وبرعاية إعلامية من مجلة رمان الثقافية و تلفزيون الغد وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية بالمدن الفلسطينية المختلفة.