مصر تستضيف أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية 7 أكتوبر الجاري

المناطق _ القاهرة

تستضيف مدينة الأقصر المصرية أعمال المنتدى العربي للمدن الذكية تحت شعار “المدن الذكية ودور الابتكار فيها”، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من القيادات ورؤساء المدن، ووفد المنتدى العربي للمدن الذكية.

وسيعقد خلال أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ورشة عمل تدريبية تتناول محاورها التعريف بالمدن الذكية وخصائصها، وأسباب التوجه لإنشاء المدن الذكية، ونماذج من المدن الذكية العالمية والاستدامة، واستراتيجية دبي في بناء المدن الذكية، وتدريب المشاركين على منهجية العدسات الأربع للابتكار، ونموذج سكامبر (الذي يساعد على التفكير خارج الصندوق وتعزيز المعارف) للابتكار.

يذكر أن المنتدى يُعقد هذا العام ضمن خطة المنتدى العربي للمدن الذكية لعام 2019؛ لتلبية احتياجات المدن والمحافظات والبلديات العربية من خلال نقل التجارب الناجحة، وتوفير خدمات التأهيل والتدريب في مجال التحول الرقمي والذكي بين المدن العربية الأعضاء في منظمة المدن العربية وتمكينها في سعيها للوصول للمدن الذكية.