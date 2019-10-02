رئيس الجمهورية يبحث مع وفد امريكي تخفيف حدة التوترات في المنطقة

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور تامي بولدوين والوفد المرافق لها، بحضور سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر. وبحسب بيان، ورد الى الخليج 365، فقد جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم العراق لاستكمال النصر ضد الإرهاب من خلال الإعمار والتحول الاقتصادي، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة.



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