اتحاد المواي تاي لوزير الشباب: لم نتسلم ديناراً واحداً.. للأسف لم يؤخذ بتوجيهكم

ناشد الاتحاد العراقي للمواي تاي وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، بصرف المستحقات المالية الخاصة بالاتحاد، مبيناً أن الاتحاد "لم يتسلم ديناراً واحداً" رغم توجيه الوزير بصرف المستحقات المالية لأكثر من ثلاث مرات.

وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "رغم إنهاء اتحادنا جميع الأمور الإدارية والقانونية التي طلبتها اللجنة الخماسية لغرض إطلاق منحتنا المالية ورغم مراجعاتنا لأكثر من 4 أشهر كاملة بين مكتب معاليكم وبين لجنة المتابعة والخبراء وأيضاً خلال مراجعاتنا شبه اليومية لرئيس اللجنة الخماسية وكيل وزارة الشباب، عصام الديوان الا أننا لغاية الآن لم نتسلم ديناراً واحداً، نعم نكررها ديناراً واحداً ومعاليكم أمرتم اللجنة لأكثر من ثلاث مرات متتالية بإطلاق المنحة المالية للاتحاد الا أنه مع الأسف الشديد أمركم لم ينفذ ولم يؤخذ به!".



وتابع: "شاركنا في بطولة العالم للمتقدمين بتايلاند وحققنا ميدالية فضية وأخرى وسام شرف عندما رفضنا مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني المحتل ورغم التسليط الإعلامي الكبير الذي حظيت به مشاركتنا في بطولة العالم واستقبالنا من قبلكم وكذلك النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وأيضاً سماحة الشيخ قيس الخزعلي ومكتب ممثل السيد كاظم الحائري والمرجعية الدينية الشريفة وعدد اخر من الشخصيات السياسية والدينية الا ان الاخوة في اللجنة الخماسية يقولون لا نعلم بمشاركتكم بأيفادكم!!"



وأضاف الاتحاد: "معالي الوزير ميزانية الاتحاد ليست بطولة العالم وانما هناك أيجار مقر للمركز التدريبي للمنتخبات الذي هو جزء من مقر اتحاد اللعبة وكذلك مستحقات لاعبينا ومدربينا وإداريينا، المتوقفة منذ (6) أشهر دون وجه حق كل هذا واتحادنا لم يتسلم ديناراً واحداً بدون معرفة الأسباب الحقيقية بصرف الأموال لرياضيينا والان منتخب الشباب مشارك في بطولة العالم بأنطاليا على نفقتهم الخاصة وعليه نتمنى من معاليكم التدخل العاجل إطلاق منحتنا المالية".