الزراعة تعلن خطة الموسم الزراعي الشتوي بزيادة 4 ملايين دونم

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن خطة الموسم الزراعي الشتوي المقبل، بزيادة 4 ملايين دونم عن الموسم الماضي.
وأضاف القيسي، أن "النسبة الأكبر من المساحات المقررة ستكون لزراعة محصول الحنطة بواقع (6) ملايين دونم، فضلاً عن التوسع بزراعة مختلف محاصيل الشعير والذرة الصفراء وبذور الرتب العليا والخضر، بعد الانتهاء من تهيئة كافة المستلزمات الزراعية المطلوبة من أسمدة وبذور ومكننة وبصورة مدعومة".
وأوضح القيسي، أن "معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل ستشهد زيادة كبيرة في الإنتاج كماً ونوعاً بفضل التوسع بالخطة المقررة، فضلاً عن النجاح الكبير الذي حققته برامج الوزارة التنموية لتطوير غلة الدونم وتطبيق التقانات الحديثة المستخدمة في العملية الزراعية".
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