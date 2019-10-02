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الزراعة تعلن خطة الموسم الزراعي الشتوي بزيادة 4 ملايين دونم

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أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن خطة الموسم الزراعي الشتوي المقبل، بزيادة 4 ملايين دونم عن الموسم الماضي.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة أعلنت عن التوسع بالمساحات المزروعة للخطة الشتوية المقررة 2019-2020 بقرابة 16مليون دونم شملت عموم المحافظات ولمختلف المحاصيل الزراعية الإستراتيجية والخضر والبساتين"، مبيناً أن "هناك زيادة في المساحة المزروعة بحوالي 4 ملايين دونم عن الموسم الماضي".

وأضاف القيسي، أن "النسبة الأكبر من المساحات المقررة ستكون لزراعة محصول الحنطة بواقع (6) ملايين دونم، فضلاً عن التوسع بزراعة مختلف محاصيل الشعير والذرة الصفراء وبذور الرتب العليا والخضر، بعد الانتهاء من تهيئة كافة المستلزمات الزراعية المطلوبة من أسمدة وبذور ومكننة وبصورة مدعومة".

وأوضح القيسي، أن "معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل ستشهد زيادة كبيرة في الإنتاج كماً ونوعاً بفضل التوسع بالخطة المقررة، فضلاً عن النجاح الكبير الذي حققته برامج الوزارة التنموية لتطوير غلة الدونم وتطبيق التقانات الحديثة المستخدمة في العملية الزراعية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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