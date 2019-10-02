نائب: استهداف ثورة الجياع بالرصاص الحي قصم ظهر العملية الديمقراطية

اعتبر نائب عن تيار الحكمة، الاربعاء، ان استهداف التظاهرات السلمية المطالبة بابسط الحقوق بالرصاص الحي هي ضربة قصمت ظهر العملية الديمقراطية في العراق الجديد، مشيرا الى ان تياره لن يسكت على هذه التجاوزات وسيكون له موقف حازم وقوي داخل قبة البرلمان للدفاع عن حقوق "ثورة الجياع".
واضاف البديري، ان "قواتنا الامنية والجيش عليهم ان يكونوا السند الحامي لثورة الجياع وان لايكونوا ذراع البطش الحكومي كي لايتكرر مشهد سطوة النظام البائد على ابناء الشعب"، مشددا على ان "العراق وثرواته للعراقيين وليس لاحزاب الصدفة اي حق في السيطرة على تلك الثروات او قتل الشباب العزل بالرصاص الحي".
واكد البديري، ان "ماجرى ويجري بالامس واليوم هي جريمة بحق الانسانية وعاجلا ام اجلا سيحاسب المتورطين فيها كما تم محاسبة من سبقهم من الانظمة الدكتاتورية والقمعية"، مشددا على ان "تيار الحكمة لن يسكت على هذه التجاوزات وسيكون لنا موقف حازم وقوي داخل قبة البرلمان للدفاع عن حقوق ثورة الجياع".
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