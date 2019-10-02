اخبار العالم

نائب: استهداف ثورة الجياع بالرصاص الحي قصم ظهر العملية الديمقراطية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعتبر نائب عن تيار الحكمة، الاربعاء، ان استهداف التظاهرات السلمية المطالبة بابسط الحقوق بالرصاص الحي هي ضربة قصمت ظهر العملية الديمقراطية في العراق الجديد، مشيرا الى ان تياره لن يسكت على هذه التجاوزات وسيكون له موقف حازم وقوي داخل قبة البرلمان للدفاع عن حقوق "ثورة الجياع".
وقال علي البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "العراق يتوفر فيه جميع مقومات النهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية لكن القائمين على الواجب التنفيذي اعمى عيونهم الفساد وجعلهم يحاولون بشتى الطرق تدمير الاقتصاد والابقاء على حالة الفقر والبطالة بين ابناء الشعب"، مبينا ان "البطالة اصبحت لا تطاق والشعب يموت من الجوع وبنفس الوقت فان ابسط المعامل التي كانت موجودة بالنظام السابق للتصنيع العسكري لو تم اعادة تفعيلها ستخدم المجهود الحربي من جهة وتوفر العمل لعشرات الاف الشباب العاطل لكن عدم وجود الرغبة والارادة الحكومية والحزبية لتحقيق ذلك انهى العملية السياسية بشكل تام".

واضاف البديري، ان "قواتنا الامنية والجيش عليهم ان يكونوا السند الحامي لثورة الجياع وان لايكونوا ذراع البطش الحكومي كي لايتكرر مشهد سطوة النظام البائد على ابناء الشعب"، مشددا على ان "العراق وثرواته للعراقيين وليس لاحزاب الصدفة اي حق في السيطرة على تلك الثروات او قتل الشباب العزل بالرصاص الحي".

واكد البديري، ان "ماجرى ويجري بالامس واليوم هي جريمة بحق الانسانية وعاجلا ام اجلا سيحاسب المتورطين فيها كما تم محاسبة من سبقهم من الانظمة الدكتاتورية والقمعية"، مشددا على ان "تيار الحكمة لن يسكت على هذه التجاوزات وسيكون لنا موقف حازم وقوي داخل قبة البرلمان للدفاع عن حقوق ثورة الجياع".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب: استهداف ثورة الجياع بالرصاص الحي قصم ظهر العملية الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا