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وزير إيراني ونجل الملك سلمان صديقان منذ 22 عاما

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كشف وزير الطاقة الإيراني بيجان زنغنه اليوم الأربعاء، أن علاقة صداقة قديمة كانت تربطه بوزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وذكر زنغنه أن نجل العاهل السعودي، الذي تولى منصب وزير الطاقة في الشهر الماضي، كان صديقا له على مدى ما يزيد عن 22 عاما.

يأتي ذلك، في وقت أعرب فيه زنغنه عن أمله في أن تمتنع كل دول الخليج عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر الإقليمي، مؤكدا خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أن طهران تشدد الإجراءات الأمنية في منشآتها النفطية.


من الجدير ذكره، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى في 7 سبتمبر الماضي، وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وعين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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