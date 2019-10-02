وزير إيراني ونجل الملك سلمان صديقان منذ 22 عاما

وذكر زنغنه أن نجل العاهل السعودي، الذي تولى منصب وزير الطاقة في السعودية الشهر الماضي، كان صديقا له على مدى ما يزيد عن 22 عاما.

يأتي ذلك، في وقت أعرب فيه زنغنه عن أمله في أن تمتنع كل دول الخليج عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر الإقليمي، مؤكدا خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أن طهران تشدد الإجراءات الأمنية في منشآتها النفطية.



من الجدير ذكره، أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعفى في 7 سبتمبر الماضي، وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه، وعين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له.