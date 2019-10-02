طلبة جامعات يوجهون مناشدة للتعليم العالي باستحداث دور ثالث

وجه عدد من طلبة الجامعات، الاربعاء، مناشدة لوزارة التعليم العالي باستحداث دور ثالث اسوة بوزارة التربية.
وقال احد طلاب جامعة بغداد احمد الموسوي لـ الخليج 365، "نناشد وزير التعليم العالي قصي السهيل بضرورة منحنا دور ثالث اسوة بطلاب وزارة التربية".
واضاف ان "منح دور ثالث هو فرصة اخيرة لطلبة الجامعات الذين واجهوا معاناة خلال الفترة السابقة".
فيما اكدت الطالبة نور محمد ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بالتفاتة ابوية مشكورة بمنح طلبة الدراسات المنتهية المتوسطة والاعدادية فرصة دور ثالث"، لافتة الى أنها "خطوة نثني عليها وعلى جهود الوزير في منح فرصة امل جديدة للطلبة".
دعت محمد السهيل الى "منح فرصة دور ثالث لطلبة الجامعات"، معتبرة انها "خطوة إن تحققت فهي مهمة وجزء من الرعايا الابوية ورسالة ايجابية من قبل الوزارة والوزير الى الطلبة بانها مقدرة لمعاناة الطلبة والظروف التي يمرون بها".
ودعت لجنة التعليم العالي النيابية، في 29 ايلول الماضي، وزير التعليم العالي قصي السهيل الى منح فرصة دور ثالث لطلبة الجامعات اسوة بطلبة المراحل الاعدادية والمتوسطة في وزارة التربية.
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