إطلالة جريئة لهيفاء وهبي باللون الأزرق تعرضها للانتقاد! (صور)

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا جديدة لها على "انستغرام"، من جلسة تصوير خضعت لها حديثاً.

وتظهر وهبي بفستان جريء باللون الأزرق، حيث نسقت معه حذاء عالٍ من اللون نفسه.

ونشرت هذه الصور في حسابها الرسمي الخاص عبر تطبيق انستغرام، حيث تفاعل الجمهور معها وحققت أكثر من 130 ألف اعجاب في أقل من 24 ساعة على نشرها.

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وعلقت على الصور كاتبة: "قل لنفسك أنك تستحق الأفضل وامضي..." وأرفقت التعليق بهاشتاغ يخص مسابقة ملك جمال لبنان، في اشارة منها الى ان هذه الاطلالة كانت في احتفال ملك جمال لبنان لهذا العام.

صحيح أن هذه الصور لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور وهبي، الا ان البعض اعتبر ان في هذه الصور مبالغة بجرأتها، ما عرضها للانتقاد.