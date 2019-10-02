جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال جونسون في كلمته بمؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر "سنقدم اقتراحات معقولة وبناءة لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد".

وأضاف قائلا: آمل أن أتوصل لحل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتراحات التي سأقدمها فيما يخص "بريكست"

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وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، أنّ جونسون سيقدّم اليوم الأربعاء، للاتحاد الأوروبي مقترحات لاتفاق حول بريكست.



وأضافت الحكومة البريطانية أنه سيطرح "عرضاً نهائياً" وأنّ البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ جونسون سيعرض، تفاصيل "تسويته المنصفة والمعقولة" خلال خطابه في ختام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، في شمال غرب إنجلترا.

والأحد الماضي، تعهد جونسون، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال رئيس الوزراء البريطاني أنه سيخرج بلاده من التكتل الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو بدونه.