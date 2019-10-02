بدء جلسات استماع حاسمة حول اتهامات"فساد" نتنياهو

بدأت في وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جلسات استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستمر 4 أيام في ملفات فساد منسوبة إليه.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، وصل قبل أن يصل طاقم الدفاع عن نتنياهو المكون من 10 من كبار المحامين.

ويطرح وكلاء الدفاع عن نتنياهو، خلال الجلسات التي تعقد اليوم وغدا ويومي الأحد والإثنين، طعونهم في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.



ويتهم نتنياهو بتلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة في 3 ملفات ستتمحور حولها جلسات الاستماع قبل أن يقرر ماندلبليت ما إذا كان سيمضي قدما في تقديم لائحة اتهام ضده.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن وكلاء نتنياهو سيطرحون طعونهم اليوم في الملف 4000، ويتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع ومالك شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول الوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون.

وأضافت أنه في يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل سيقدم وكلاء الدفاع الادعاءات بشأن الملفين الآخرين 1000 و2000، حيث يوجه الاتهام لنتنياهو في ملف 1000 بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، أما في ملف 2000 فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".

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وتابعت: "وفي نهاية جلسات الاستماع سيطلب محامو نتنياهو تقديم لائحة طعون مسهبة خطيا".

ويمثل نتنياهو فريق دفاع مؤلف من 10 أفراد بقيادة كبار المحامين سيواجههم فريق يضم حوالي 20 من مسؤولي النيابة العامة، بقيادة النائب العام أفيخاي ماندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان وليئات بن آري، ممثلة الادعاء الرئيسية في القضايا الجنائية الثلاث ضد نتنياهو.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "خلال جلسات الاستماع سيسعى محامو رئيس الوزراء إلى دحض التهم الموجهة إليه وتصوير سلوكه على أنه سليم تماما وضمن حدود القانون".

وبدورهم، قال مسؤولون في النيابة العامة الإسرائيلية لمحطة الأخبار (12) إنهم يأملون في التوصل إلى قرار نهائي بشأن توجيه تهم إلى نتنياهو بحلول نهاية العام.

وكان ماندلبليت أعلن نهاية شباط/فبراير الماضي قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو لكنه سيتروى لحين الاستماع إلى موقف نتنياهو في جلسات استماع.

وفي حال توصل ماندلبليت إلى قناعة بثبوت الاتهامات بـ"الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة" ضد نتنياهو، فإنه سيقدم لائحة اتهام ضده لتحول القضية إلى المحكمة.

ولا يلزم القانون نتنياهو بالاستقالة إلا في حال إدانته من قبل المحكمة.

وكان المئات من نشطاء اليمين الإسرائيلي تظاهروا مساء أمس قبالة منزل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم ودعمهم لنتنياهو.