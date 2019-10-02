تراجع شعبية أردوغان ومظاهرات العراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: مستشار ملك البحرين: خونة الأوطان وراء تمدد إيران بالمنطقة، وبعد تدني شعبيته.. أردوغان يتجه لخفض نسبة الفوز بالرئاسة، و"مكالمة ترامب". الإدارة الأمريكية تتهم الديمقراطيين بممارسة الترهيب، والجبير ينفي توجيه السعودية رسائل تهدئة لإيران، وترامب عن تحقيقات "عزله": انقلاب للاستيلاء على السلطة، وحمدوك: مشاركتي بالأمم المتحدة أعادت مكانة السودان دوليا.

كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: الرئيس العراقي يطالب بضبط النفس إثر احتجاجات واسعة بعدة مدن، والسيسي يتعهد بمواصلة مواجهة الإرهاب ومموليه وداعميه، ومنتدى بمشاركة 16 دولة يوصي بالتصدي لتدخلات تركيا عربيا، وتقدمات واسعة للجيش الليبي بطرابلس ومقتل قادة بالمليشيا، وفرنسا: سيناريو "بريكست" دون اتفاق لا يزال "الأكثر ترجيحا"، واعتقال محقق بارز يعيد فساد القضاء الإيراني للواجهة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: صادرات المكثفات الغازية الإيرانية تصل إلى الصفر، وتركيا ترفع أسعار الكهرباء للمرة الخامسة في عام، والضرائب "شوكة" جديدة في حلق ترامب، و9.5 مليون برميل تراجعا في مخزون الخام الأمريكي، وأسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي.



وإلى الملاعب تجدون: "درس قاسٍ".. بوكيتينو يشعر بخيبة الأمل بعد الخسارة الثقيلة أمام بايرن.

وفي الفن تقرأون: موسم رابع من "سترينجر ثينجز" على "نتفليكس".

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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