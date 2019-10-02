قوات الأمن تطلق الرصاص في الهواء لتفريق مظاهرات جديدة ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، الرصاص الحي في الهواء لتفريق مظاهرات جديدة في بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات الأمنية تحاول تفريق مظاهرات انطلقت بالزعفرانية، مشيرا إلى إصابة 5 أشخاص.



من ناحية أخرى حاولت قوات الأمن تفريق مظاهرة لعشرات العراقيين، انطلقت في ساحة الطيران وسط بغداد، وذلك من خلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص الحي في الهواء.

وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية.

وأعلنت السلطات سقوط قتيلين وأكثر من 200 مصاب خلال الاحتجاجات، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن 3 قتلى.