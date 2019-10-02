- 1/2
- 2/2
وكالاتالأربعاء 2019/10/2 01:30 م بتوقيت أبوظبي
آثار الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد
كشفت وسائل إعلام حكومية عن أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اتفقوا مع ممثلين عن المتظاهرين على إنهاء الاحتجاجات.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأربعاء، أن مسؤولين في مكتب عبدالمهدي التقوا ممثلين عن المتظاهرين؛ لبحث مطالبهم، مشيرة إلى إنهاء المظاهرات.
كانت الأمم المتحدة قد حثت، الأربعاء، على التهدئة وضبط النفس في العراق، عقب المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن العراقية، أمس الثلاثاء.
الرئيس العراقي برهم صالح، طالب أيضا، بمزيد من ضبط النفس واحترام القانون إثر احتجاجات واسعة في عدة مدن عراقية، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين.
وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية.. وأعلنت السلطات سقوط قتيلين وأكثر من 200 مصاب خلال الاحتجاجات.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب رئيس الوزراء العراقي يتفق مع المتظاهرين على إنهاء احتجاجاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.