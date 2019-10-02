رئيس الوزراء الأسترالى يصف مكالمة ترامب بـ المقتضبة والعادية

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

قلل رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأربعاء، من أهمية مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بـ"المقتضبة والعادية"، وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترامب في تشويه سمعة خصوم سياسيين.



وقال سكوت موريسون إن ترامب طلب منه فقط أن يقيم "نقطة اتصال" داخل الحكومة الأسترالية، من أجل تحقيق يأمل الرئيس الأمريكي منه أن يكذب تقارير بأن روسيا ساعدت حملته الانتخابية عام 2016.

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وقال موريسون إنه كان من دواعي "سروره" أن يلبي طلب ترامب على أساس أن سفير بلاده إلى الولايات المتحدة جو هوكي، سبق أن قدم مساعدة أستراليا في التحقيق في مايو.

وقال موريسون لشبكة "سكاي نيوز": "كانت محادثة مقتضبة وعادية إلى حد ما"، مضيفا: "كنا قد ذكرنا بأننا مستعدون للمساعدة والتعاون في ذلك التحقيق، وهو ليس أمرًا غير معتاد، الولايات المتحدة حليف مهم لنا. في الواقع أكثرهم أهمية. ونحن معتادون على تشارك الكثير من المعلومات".

وأضاف: "أستراليا لن تفعل نقيض مصالحنا القومية. ولو قررنا عدم التعاون لكان ذلك بصراحة أكثر ما يثير الدهشة".