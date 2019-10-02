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باحث حقوقي يكشف استغلال قطر للمساجد والجمعيات الخيرية لتجديد العناصر الإرهابية

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اليمن العربي 0 تبليغ

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باحث حقوقي يكشف استغلال قطر للمساجد والجمعيات الخيرية لتجديد العناصر الإرهابية

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

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باحث حقوقي يكشف استغلال قطر للمساجد والجمعيات الخيرية لتجديد العناصر الإرهابية

كتب

الخليج 365

قال هيثم شرابي، الباحث الحقوقي المصري، إن تنظيم الإخوان يستعد منذ سنوات طويلة إلى التغلغل في المجتمع الأوروبي عن طريق الجمعيات الأهلية أو ما يسمى "المراكز الإسلامية" التي يديرها عناصر الإخوان في مدن القارة العجوز الكبرى، مثل لندن وميونخ وباريس وبروكسل وروما.

وأضاف هيثم شرابي، في تصريح صحفية، أن قطر استغلت هذه الجمعيات والمراكز والمساجد عن طريق ضخ تمويل وتجديد العناصر للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها

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وأوضح هيثم شرابي ان قطر استغلت هذه الجمعيات والمراكز والمساجد عن طريق ضخ تمويل وتجنيد العناصر للانضمام الي التنظيمات الارهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها .

وأكد هيثم شرابي أن تنظيم الإخوان يستغل أحوال المهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا عن طريق توفير المساعدات الإجتماعية وشحن الكراهية ضد المجتمع الأوروبي.

وأوضح “شرابي” ان قطر ساهمت في انشاء وتمويل مراكز ومنظمات تحت مسمى العمل الحقوقي مثل الكرامه التي يديىرها عبدالرحمن النعيمي المطلوب على قوائم الإرهاب .  

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