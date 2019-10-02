بدء استخراج الغاز من بئر جديدة في مصر

أكد مصدر مسؤول ب​وزارة البترول المصرية​ لوكالة "​روسيا اليوم​" أن "بئرا جديدا من آبار ​الغاز​ انضمت إلى الإنتاج القومي لمصر ابتداء من اليوم بطاقة تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا"، مشيرًا الى أن "شركة "البرلس للغاز بدأت الإنتاج من البئر "شرق سوان"، وهي واحدة من ثلاثة آبار سيتم وضعها على الإنتاج قبل نهاية العام، كما سيتم وضع ثلاثة آبار أخرى من المرحلة 9B في شهر مارس القادم".

ولفت المصدر الى أنه "سيتم رفع الإنتاج من بئر "شرق سوان" بشكل تدريجي حتى يصل إلى 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال أسبوع"، مشددًا على أن "البئر الثاني سيتم وضعه في الإنتاج بمنتصف أكتوبر الحالي ليضيف للإنتاج 60 مليون قدم مكعب غاز يومي".

وفي وقت سابق أكد مسؤول آخر، أنه تم الانتهاء من حفر آبار مشروع تنمية وإنتاج المرحلة 9B، وجار حاليا العمل على ربطها بالإنتاج تباعا اعتبارا من نهاية الشهر الحالي وحتى نهاية الربع الأول من عام 2020 لإضافة نحو 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا.