روحاني: الذين يقصفون الشعب اليمني هم الذين يقفون وراء الظروف التي تمر بها المنطقة

إعتبر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ في تصريح له أن "الذين يقصفون الشعب اليمني المظلوم منذ 5 سنوات هم الذين يقفون وراء الظروف التي تمر بها المنطقة".

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