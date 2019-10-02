لافرورف: المبادرة الإيرانية حول أمن الملاحة في الخليج تستحق الاهتمام

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أنه "تم تحويل ​الشرق الأوسط​ إلى حقل تجارب متهورة"، مشيرًا الى أن "ثلاثي أستانة سيعمل ما بوسعه ليتمكن السوريون دون تدخل خارجي من الاتفاق في إطار اللجنة الدستورية".

ولفت لافروف الى أن "​واشنطن​ تفعل كل ما بوسعها لكي تستسلم ​إيران​ لإرادتها"، موضحًا أن "المبادرة الإيرانية حول أمن الملاحة في ​الخليج​ تستحق الاهتمام".

واعتبر أن "​اليمن​ يواجه كارثة إنسانية وعدم رفض ولي العهد السعودي مبادرة ​أنصار الله​ يبعث على الأمل".