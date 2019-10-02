لافرورف: المبادرة الإيرانية حول أمن الملاحة في الخليج تستحق الاهتمام

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "تم تحويل الشرق الأوسط إلى حقل تجارب متهورة"، مشيرًا الى أن "ثلاثي أستانة سيعمل ما بوسعه ليتمكن السوريون دون تدخل خارجي من الاتفاق في إطار اللجنة الدستورية".
ولفت لافروف الى أن "واشنطن تفعل كل ما بوسعها لكي تستسلم إيران لإرادتها"، موضحًا أن "المبادرة الإيرانية حول أمن الملاحة في الخليج تستحق الاهتمام".
واعتبر أن "اليمن يواجه كارثة إنسانية وعدم رفض ولي العهد السعودي مبادرة أنصار الله يبعث على الأمل".
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