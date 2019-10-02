أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "الرسائل المتضاربة التي تتلقاها إيران من ​الولايات المتحدة​ في ما يتعلق بالعقوبات تقضي على إمكانية إجراء محادثات ثنائية"، مشددًا على أنه "من غير المقبول أن يقول الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في العلن إنه سيكثف العقوبات بينما تبلغ قوى أوروبية ​طهران​ في أحاديث خاصة باستعداده للتفاوض"، مضيفًا أن "القوى الأوروبية تواصل جهودها لترتيب محادثات".

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كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: من غير المقبول أن يقول ترامب بالعلن إنه سيكثف العقوبات فيما تبلغنا أوروبا باستعداده للتفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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