مفوضية شؤون اللاجئين: غرق أكثر من ألف مهاجر ولاجئ بالبحر المتوسط هذا العام

أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​، تشارلي ياكسلي، "وفاة أكثر من ألف مهاجر ولاجئ في ​البحر المتوسط​ هذا العام"، وهو العام السادس على التوالي الّذي يتخطّى فيه هذا العدد حاجز الألف.

ودعا في بيان، الدول الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "استئناف عمليّات البحث والإنقاذ، والاعتراف بالدور الهام الّذي تقوم به سفن منظمات الإغاثة في إنقاذ الأرواح من البحر"، مشدّدًا على أنّ "مأساة البحر المتوسط يجب ألّا تستمر".

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أنّه تمّ العثور على جثث خمسة مهاجرين قبالة ساحل المغرب على المحيط الأطلسي قرب مدينة ​الدار البيضاء​ يوم الإثنين، ممّا يرفع عدد قتلى قارب غرِق يوم السبت إلى 12.