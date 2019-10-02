جاووش أوغلو: هناك عنصرية في الدول الأوروبية ضد المسلمين والجالية التركية

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاووش أوغلو​ أن "هناك عنصرية في الدول الأوروبية ضد المسلمين والجالية التركية"، كاشفًا عن أن "هناك مساع لدعم منتسبي تنظيم كولن الإرهابي وزيادة بالأنشطة العنصرية ضد المسلمين في أوروبا".

ولفت الى أن "العنصرية في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بأوروبا تؤثر سلباً على حياة المسلمين اليومية".