وزير النفط الإيراني: سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة لمنع التدخل غير القانوني

أكّد وزير ​النفط​ ال​إيران​ي بيجن زنغنة، أنّ "سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيّسة لمنع التدخّل الأحادي وغير القانوني فيها".

ولفت عقب وصوله إلى ​موسكو​ لحضور اجتماع في منتدى للدول المصدرة للغاز، إلى أنّ "لدينا علاقات استراتيجيّة مع ​روسيا​ في جميع المجالات وفي قطاع الطاقة، وستكون لدينا الفرصة للتعبير عن مواقفنا في منتدى الدول المصدرة للغاز"، مبيّنًا "أنّني سأؤكّد في المنتدى أنّه يتعيّن إبعاد سوق النفط من تدخل أحادي وغير قانوني، لأنّه مفيد على المدى الطويل لكل من المستهلك والمنتج".

مع الإشارة إلى أنّ منتدى الدول المصدرة للغاز (Gas Exporting Countries Forum) هو منتدى ومنظمة حكوميّة دوليّة تأسّست في عام 2001 في ​طهران​ (إيران)، ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي.