خامنئي: سنواصل تخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي بشكل جاد

أكّد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ​إيران​ ​علي خامنئي​ أن "بحمد الله فهم الأميركيون أن ​سياسة​ الضغط الأقصى على إيران أوقعتهم في ورطة"، مشيرًا الى "أننا سنواصل تخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي بشكل جاد".

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