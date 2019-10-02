إضراب نقابي جديد في اليونان ضد إصلاحات في سوق العمل

شلّ إضراب جديد لمدّة 24 ساعة اليونان، تلبيةً لدعوة من نقابات القطاع الخاص والنقل، تنديدًا بمشروع قانون "رفع القيود التنظيمية عن سوق العمل".
وكان هناك ازدحام كبير في العاصمة أثينا اثر إضراب العاملين في المترو. وتوقّف أيضًا العاملون في الباصات والترامواي عن العمل، فيما طالبت النقابات بـ"توقيع إعلانات مشتركة" في ما بينها.
وهذا ثاني إضراب خلال أسبوع ضدّ الحكومة اليمينية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الّذي تولّى منصبه في تموز الماضي، خلفًا لحكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية الّتي حكمت أربع سنوات. وتعهّدت الحكومة اليمينية بـ"حقبة جديدة" للاستثمارات في اليونان وبنمو أعلى من 2% في السنوات المقبلة.
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