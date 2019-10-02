المبعوث الأممي الى اليمن: عقدت لقاءً مثمرًا مع زعيم أنصار الله

أكّد المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ "أنني عقدت لقاءً مثمرًا مع زعيم ​أنصار الله​ ​عبد الملك الحوثي​ وبحثت معه السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في البلاد".

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