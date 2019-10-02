وزير الطاقة الروسي: "البجعات السود" تحوم فوق سوق النفط

اعتبر وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ أن "الوضع في سوق ​النفط​ مستقر نسبيا، لكن العوامل الجيوسياسية تضغط بشكل متزايد على هذه السوق الحيوية في ​الاقتصاد العالمي​"، مشيرًا الى أن "على الرغم من أننا نراقب تقلبات الأسعار حول الـ60 دولارا، إلا أننا لا نرى الاستقرار في السوق نفسه، نشعر بأن البجعات السود تحوم فوق السوق، وهو ما لا يمكننا التنبؤ به، ويؤثر بشكل كبير على السوق".

ولفت الى أن "البجعات السود تلعب دورًا أساسيًا. نحن بحاجة للعمل من أجل الحد من تأثير هذه العوامل"، موضحًا أن "تأثير الحروب التجارية على استهلاك النفط كان ملحوظا خلال العامين الماضيين".

وفي ما يتعلق باتفاق "أوبك+"، شدد نوفاك على أن بلاده "تتعهد بالامتثال الكامل لاتفاق خفض الإنتاج"، منهًا بأن "منظمة "أوبك" والمنتجين المشاركين في الاتفاق من خارج المنظمة بحاجة للتنسيق بشكل أكبر لتقليص التقلبات بالسوق".

وتجدر الإشارة الى أن "البجعة السوداء" هي كناية عن صعوبة التنبؤ بالأحداث النادرة، وبني هذا التشبيه على أن البجع كله أبيض، لكن تم اكتشاف البجع الأسود في ​أستراليا​، بحدث غير متوقع.

