لجنة الشؤون الخارجية أقرت مشروع الانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية

عقدت ​لجنة الشؤون الخارجية​ والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في ​مجلس النواب​، برئاسة رئيس اللجنة النائب ​ياسين جابر​ وحضور النواب: ميشال موسى، فؤاد مخزومي، ابراهيم عازار، جورج عقيص، علي بزي، ابراهيم الموسوي، سامي فتفت، عدنان طرابلسي واغوب بقرادونيان. كما حضر: عن وزارة الخارجية والمغتربين المستشار أحمد عرفة والقنصل ماري فهيم، وعن ​وزارة المالية​ رئيس مصلحة ​الدين العام​ حسن حمدان.

وبحثت اللجنة في مشروع القانون الوارد في المرسوم 5629 الرامي الى موافقة ​الحكومة اللبنانية​ الانضمام الى اتفاقية انشاء البنك الآسيوي للاستثمار في ​البنى التحتية​.

وأقرت اللجنة المشروع "نظرا لاهميته كونه يفتح الباب امام لبنان للاستفادة من الدعم المالي والاستشاري ويقدم قروضا طويلة الاجل وبمعدل فائدة منخفض لتطوير البنى التحتية، الامر الذي ينعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية والتجارية ويساهم في تحسين الاوضاع الاجتماعية والحياتية للمواطنين".