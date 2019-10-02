الصفدي: ظاهرة التطرف تستدعي تفكيرا جديدا فيها

رأتوزيرة الدولة لشؤون تمكين المرأة والشبابفيولات خيرالله الصفدي خلال مشاركتها باليوم العالمي للاعنف في ندوة "مفهوم التسامح، قيم السلام والعدالة وحوار الثقافات" ان "تنامي ظاهرة التطرف بمختلف تعبيراتها وأشكالها،وما تنجلي عنه من ممارسات عنفية إرهابية، تستدعي تفكيرا جديدا في هذه الظاهرة".
وشددت على انه "لا بد من وضع الإصبع على الجرح لتلمس بعض المعالجات والخلوص إلى حلول أو بدايات حلول، تبادر إليها مرجعيات دينية متنوّرة، كما باحثون في علم الأديان وفلاسفة وأكاديميون وسائر المجتمع المدني".
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