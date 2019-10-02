الخليل: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه

أكّد أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور محمد الخليل، خلال ندوة حوارية أقامها لمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر، اعتزازه "بالعلاقة الشخصية التي كانت تربطه بالإمام"، متسائلًا عن "واقع لبنان الحالي وواقع الوزارات والمحاصصة فيها".
وتحدث الخليل عن "نهج الإمام الصدر المشرق في العيش المشترك وعدم التمييز بين لبناني ولبناني"، مستشهدًا "بالدستور الذي يرفض البعض الإحتكام لمواده بعد التعديل لا سيما لجهة المناصفة التي تنطبق فقط على وظائف الفئة الأولى".
وعرض "أفكار الإمام الصدر التي كانت في عمقها الإجتماعي وبعدها الروحي تتقاطع كثيرا مع فكر المعلم كمال جنبلاط لا سيما في خدمة الإنسان والإنسانية"، موضحًا أن "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه كما كان يراه كمال بك جنبلاط وسماحة الإمام القائد موسى الصدر".
ونوه الخليل بـ"جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري وعائلة الإمام المغيب في متابعة تطورات المسار القانوني للقضية"، وعرض لتوجيهات "حامل الأمانة في بناء الدولة العادلة".
وذكر أن "كخطوة إصلاحية بالقانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري، قانون انتخاب نيابي على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة ولإطلاق النقاش بالتالي حول سائر البنود الإصلاحية ذات الصلة".
وأضاف: "ننتظرك يا سماحة السيد حيث أنت في زنازين الأنظمة البائدة، حيا فينا، منك نستلهم الرؤى. ننتظرك لنخبرك أن الجنوب قد تحرر باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومستمرون لتنفيذ وتحقيق الأهداف التي غيبت للحؤول دون تحقيقها".
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