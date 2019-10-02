النشرة: اضابة شخص اثر تعرضه لصعقة كهربائية بالنبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن الشاب فضل برجاوي " ف – ب " من ​مدينة النبطية​ تعرض لصعقة كهربائية القت به من على احد الاسطح الى الطريق اثناء عمله كحداد وقد نقل الى ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ الجامعي في النبطية حيث اصيب بكسور وادخل الى غرفة المراقبة الدقيقة.

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