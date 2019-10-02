سلام عرض مع كوبيتش الوضع العام

استقبل رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​تمام سلام​ ممثل الامين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وعرض معه الوضع العام . وكان سلام استقبل الوزير السابق النائب ​سمير الجسر​ .

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