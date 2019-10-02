استقبل رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام ممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه الوضع العام .
وكان سلام استقبل الوزير السابق النائب سمير الجسر .
كانت هذه تفاصيل خبر سلام عرض مع كوبيتش الوضع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.