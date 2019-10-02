المرعبي وفتفت تابعا مع المسؤولين في منظمة الهجرة في الامم المتحدة موضوع التهريب غير الشرعي

التقى النائبان في ​كتلة المستقبل​ ​طارق المرعبي​ و​سامي فتفت​ المسؤولين في ​المنظمة الدولية للهجرة​ في ​الامم المتحدة​، في اطار متابعة موضوع التهريب غير الشرعي من ناحية عكار والضنية وتشجيع المنظمة التي تقوم بصيانة وتجهيز وترميم المراكز الحدودية في العبودية ومشروع العريضة في عكار. كما تم البحث في تأمين فرص عمل للشباب.

ونوه المرعبي بجهود ​الامن العام​ والمدير العام ​اللواء عباس ابراهيم​ "في توفير كل الامكانيات للمنظمة حتى تستطيع انجاز الاعمال على المستوى المطلوب".

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