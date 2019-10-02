الحواط: "بلّشوا بالاصلاحات بدل التنظير والجدل والمكابرة"

لفت النائب ​زياد الحواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "جئتم الى السلطة واغرقتم الناس بالوعود الورديّة. والنتيجة اليوم واقع كارثي: فساد وهدر لا مثيل لهما ، فقر صار واقعاً ، هجرة باتت حلم ​الشباب​ ، وسيادة في خبر كان. وحجّتكم الجاهزة: منعونا من العمل. كفى استهتاراً بعقول الناس ، بلّشوا بالاصلاحات بدل التنظير والجدل والمكابرة".

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