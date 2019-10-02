قطع طريق رياق بعلبك الدولية احتجاجا على التردي الاقتصادي

قطع شبان طريق رياق ​بعلبك​ الدولية، بالقرب من المدينة الكشفية بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والعمل جار لفتح الطريق.

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