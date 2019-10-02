مؤسسة مياه لبنان الشمالي: قطع المياه عن طرابلس لمدة 24 ساعة

أعلنت ​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​ - مصلحة استثمار ​طرابلس​ وجوارها، في بيان "انها ستقوم بتنفيذ تصليحات ضرورية على خط الشبكة المغذي لمدينتي طرابلس و​الميناء​، وعليه فإنها ستضطر آسفة الى قطع ​المياه​ لمدة اربعة وعشرين ساعة، من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 4 تشرين الأول 2019، وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 5 تشرين الأول 2019". وبناء عليه، دعت المؤسسة المواطنين الى أخذ العلم والاحتياطات الاستباقية اللازمة.

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