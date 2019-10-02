أبي اللمع: زمن المحسوبيات يجب أن ينتهي

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​إدي أبي اللمع​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “لا معنى للموازنة من دون إصلاحات بنيوية وحقيقية"، مشيرًا الى أن "البلد ليس مفلسا بل يحتاج الى إرادة وجدية في العمل، زمن المحسوبيات يجب أن ينتهي".

ولفت أبي اللمع الى أن “الأوراق الإصلاحية المقدمة يجب أن تنفذ في أسرع وقت قبل ​الموازنة​ ومعها".

