جريصاتي التقى الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة الممثلة المقيمة لبرنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي في ​لبنان​ سيلين مويرو في حضور مديرة برنامج البيئة و​الطاقة​ جيهان سعود ومستشارة الوزير منال مسلّم وجرى التداول في المشاريع المشتركة بين ​وزارة البيئة​ و UNDP في مجالات تغيّر المناخ والاوزون ومكافحة ​التلوث​ الصناعي وسواها.

واستقبل الوزير جريصاتي عميد حزب الكتلة الوطنية ​كارلوس إده​ والمحامي ​بول يوسف كنعان​ وجرى عرض لملفات بيئية وسبل المعالجة.

ثم عرض مع عضو ​كتلة المستقبل​ ​ديما جمالي​ لعدد من المشاريع البيئية التي تخص ​مدينة طرابلس​.

كذلك التقى وزير البيئة سفيرة ​النروج​ ​الجديدة​ في لبنان لينيه ستنسيت وتمّ البحث في التعاون في المجال البيئي وخصوصاً ما يتعلق بالتنسيق في الدعوة الموجّهة الى الوزير جريصاتي لحضور المؤتمر السادس الذي تستضيفه النروج تحت عنوان "Our Ocean " في ​أوسلو​ يومي 23 و 24 تشرين الاول المخصص لحماية المحيطات والبحار والادارة المسؤولة للموارد البحرية.