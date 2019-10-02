دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ميجان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية والأمير هاري يهاجم الصحافة الشعبية

لندن (رويترز) - بدأت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري إجراءات قانونية ضد صحيفة (ذا ميل أون صنداي) لنشرها رسالة خاصة، فيما قال محاموها إنه عمل "غير مشروع".

وقال الأمير هاري في بيان مطول ومؤثر يوم الثلاثاء إنه وزوجته اتخذا إجراء قانونيا ردا على ما وصفه بأنه "تنمر" من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية.

وأضاف هاري "رغم أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح".

ومضى يقول "أكثر ما يخيفني هو أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها".

وأصبحت والدته الأميرة ديانا واحدة من أكثر النساء على وجه الأرض لاحقتهن عدسات المصورين بعد أن تزوجت من عضو بالأسرة الملكية.

ولاقت حتفها في حادث سيارة بباريس عام 1997 بعد أن تعقبها مصورون في الشوارع. وشاهد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم جنازتها.

ووصفت شيلينجز، شركة المحاماة التي تمثل ماركل، نشر رسالتها بأنه جزء من "حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية وتنطوي عمدا على ازدراء عنها وعن زوجها".

وقالت "...اتخذنا إجراءات للتصدي لهذا الانتهاك للخصوصية والتعدي على حقوق النشر ولجدول أعمال المجموعة الإعلامية المذكورة آنفا".

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل بخصوص الرسالة مثار الخلاف ولا عن تاريخ النشر.

وقال الأمير هاري في بيانه إن الصحيفة "ضللت (القراء) عن عمد بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها‭‭‭"‬‬‬.

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انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ما هي الأسلحة التي كشفت عنها الصين والقادرة على الوصول إلى أمريكا؟ لم تؤثر الاحتجاجات المتصاعدة في هونغ كونغ والاقتصاد المتباطئ في الصين على خلفية الحرب التجارية الأمريكية على احتفال البلاد بذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية السبعين والكشف عن آخر ما توصل إليه الصينيون في مجال الدفاع. الاحتفال كما العادة كان عرضاً عسكرياً هائلاً شارك فيه نحو 15 ألف جندي على الأرض في ساحة تيانانمن التاريخية فيما حلقت الطائرات في سماء بكين. وشهدت المسيرة الكشف عن أسلحة متطورة جديدة بما فيها صواريخ فائقة السرعة (فوق صوتية) تستطيع الصمود في وجه الأسلحة الأمريكية بحسب الخبراء. وكشفت الصين النقاب عن مركبات جوية جديدة غير مأهولة (UAVs) كما عرضت صواريخها المتطورة العابرة للقارات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي صممت لمهاجمة حاملات الطائرات والقواعد التي تؤسس القوة العسكرية الأمريكية في آسيا. ومن بين الأسلحة التي عرضت "كاريير كيلر" Dongfeng-21D (DF-21D)، الذي تم الكشف عنه في العرض العسكري عام 2015، والذي صمم لضرب السفن الحربية في البحر من مدى يصل إلى 1500 كيلومتر، وصاروخ المدى المتوسط ​​DF-26، الذي يطلق عليه اسم "غوام كيلر" في إشارة إلى قاعدة جزر المحيط الهادئ الأمريكية. وكشفت بكين كذلك عن صاروخ فائق السرعة، يعرف باسم DF-17، ويمكنه نظريًا المناورة بسرعة الصوت عدة مرات، مما يجعل مواجهته صعبة للغاية. كما تم عرض 16 قاذفة مطورة من طراز Dongfeng-41 يصل مداها إلى 15 ألف كيلومتر، وهي الصواريخ البالستية العابرة للقارات صاحبة المدى الأطول في العالم. بحسب الخبراء قد تكون قادرة على حمل أكثر من 10 رؤوس حربية لضرب أهداف منفصلة، وهي قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة. حسب الإعلام الحكومي فإن 40٪ من الأسلحة المشاركة في العرض تم الكشف عنها للمرة الأولى. واعتادت الصين عرض الأنظمة والأسلحة التي دخلت الخدمة فقط -وإن كان بشكل جزئي- في المسيرات العسكرية، رغم أن المحللين يحذرون من أن بعض المعدات الجديدة قد تكون تجريبية أو نماذج أولية. يذكر أن جيش التحرير الشعبى الصينى هو ثانى الجيوش عالمياً من حيث الإنفاق العسكري حيث قدر إنفاقه بـ 250 مليار دولار أمريكى العام الماضي، وفقاً لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولية، وهو بذلك يلي مباشرة الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بـ650 مليار دولار. ويبلغ تعداد الجيش الصيني مليوني شخص، في حين يبلغ تعداد القوات الأمريكية 1,3 مليون شخص. للمزيد على يورونيوز: 70 عاماً على تأسيس الصين.. "ما من قوة في العالم يمكنها إيقافنا" هونغ كونغ: الرئيس الصيني يتعهد بالحفاظ على "دولة واحدة بنظامين" دعوات إلى التظاهر في هونغ كونغ: هذا "يوم حداد" وليس عيداً وطنياً Euronews (Ar)

شاهد: الرئيس الصيني "يتفقد" الاستعراض العسكري بمناسبة العيد الوطني في الذكرى 70 لعيد الصين الوطني، واكب رئيس البلاد شي جين بينغ استعراضا عسكريا ضخما لمختلف الجيوش في العاصمة بيكين، حيث قال إنه ينبغي الانخراط في طريق التطور السلمي، ومواصلة بناء مجتمع تتقاسم فيه الناس مستقبلا مشتركا مع بقية شعوب البلدان الأخرى. وأضاف جين بينغ أنه ينبغي السير على طريق الوحدة السلمية للبلد الواحد بنظامين، والمحافظة على الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ ومكاو على مدى متوسط. وشدد جين بينغ على ضرورة الدفع قدما نحو تطوير العلاقات سلميا مع تايوان، بما يجمع الشعب الصيني بأكمله لمواصلة العمل الجاد من اجل تحقيق وحدة مع الوطن الأم. وختم جين بيغ القول بأنه ينبغي لجيش التحرير الشعبي الصيني أن يحافظ على الجيش الشعبي وطبيعته، ويدافع بثبات على سيادة البلاد وأمنها وتطورها ومصالحها، ويحافظ على السلام العالمي. للمزيد على يورونيوز: هونغ كونغ: الرئيس الصيني يتعهد بالحفاظ على "دولة واحدة بنظامين" شاهد: مواجهات عنيفة بين الناشطين المدافعين عن الديمقراطية وقوات مكافحة الشغب في هونغ كونغ Euronews (Ar)

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في شرق الهند إلى نحو 140 قتيلا ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة في شرق الهند إلى قرابة 140 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم، الثلاثاء، فيما غرقت مستشفيات ومدارس بمياه الأمطار. وكانت دائرة الأرصاد الهندية قد ذكرت أن فصل الأمطار الحالي هو الأكثر غزارة منذ 1994، وصنفته "فوق المعتاد". وموسم أمطار هذا العام أطول من المعتاد. في الأيام الأربعة الماضية قضى 111 شخصا في ولاية أوتار براديش و28 آخرين في ولاية بيهار المجاورة، وفق ما ذكر مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس. واضطرت السلطات لنقل 900 سجين من منطقة باليا بولاية أوتار براديش "لضمان سلامتهم وصحتهم" بعد أن غمرت مياه الأمطار سجنهم. واستخدم أهالي باتنا، عاصمة ولاية بيهار والتي يسكنها مليوني نسمة، قوارب النجاة لمغادرة منازلهم الغارقة بالمياه. ورغم توقف هطول الأمطار، لا تزال مساحات واسعة من المدينة غارقة بالمياه فيما المدارس والمتاجر مغلقة. وأظهرت مشاهد التلفزيون مستشفيات ومناطق سكنية عائمة بمياه الأمطار. وقام مسؤولو إدارة الكوارث بتسليم الحليب والموز ومياه الشرب في قوارب مطاطية. ويستمر موسم الأمطار السنوي عادة من حزيران/يونيو حتى أيلول/سبتمبر. لكن الأمطار الغزيرة استمرت في التساقط على مناطق عدة من الهند هذا العام، وعاثت معها الفوضى. شاهد: مقتل 113 شخصاً في فيضانات كبيرة في الهند Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد: العائلة الملكية البريطانية تحتفل بعيد ميلاد الأمير جورج Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ونفت صحيفة (ذا ميل أون صنداي) الرواية.

وقال متحدث باسم الصحيفة إنها "تتمسك بالموضوع الذي نشرته وستدافع عن هذه القضية بقوة". وتابع قائلا "وتحديدا، ننفي بشكل قاطع أن تكون رسالة الدوقة جرى تحريرها بأي شكل غير معناها".

وقالت شيلينجز إن الأمير هاري وماركل سيتحملان تكاليف الدعوى من أموالهما الخاصة.

وقال الأمير البالغ من العمر 35 عاما، وهو حفيد الملكة إليزابيث ويأتي في الترتيب السادس في ولاية العرش إن الإجراء القانوني "استغرق إعداده عدة شهور".

وأشار إلى "ازدواجية المعايير" لدى بعض قطاعات الصحافة الشعبية التي كتب مقالات تحمل انتقادات للزوجين في الشهور القليلة الماضية لكنها تقوم بتغطية إيجابية إلى حد بعيد لجولتهما الحالية.

وتابع قائلا "كنت شاهدا صامتا على معاناتها لفترة طويلة. سيتعارض الصمت وعدم فعل شيء مع كل ما نؤمن به".

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)