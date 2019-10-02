ترامب يصف الدعوات المطالبة بعزله بأنَّها «انقلاب»

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي الدعوات المطالبة بعزله بأنها «انقلاب».
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنَّه خلص إلى نتيجة مفادها أنَّ ما يحدث ليس عزلًا، وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه الممنوحة من الرب.
كان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا الأسبوع الماضي عن التحضير لإجراءات عزل ترامب من منصبه.
وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نهاية يوليو الماضي يتردّد أنَّه حثّ فيها الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضررًا بمنافسه السياسي جو بايدن.
ويحتلّ بايدن مركزًا متقدمًا في السباق الديمقراطي للترشح للرئاسة في انتخابات عام 2020.
ونفى ترامب جميع هذه الاتهامات.
شاهد الفيديو: الكونغرس يطالب محامي ترامب بالكشف عن وثائق
مقدم من Sky News arabia
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الكونغرس يطالب محامي ترامب بالكشف عن وثائق
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.